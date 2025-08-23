עוד על BIOFI

Biometric Financial סֵמֶל

Biometric Financial מְחִיר(BIOFI)

1 BIOFI ל USDמחיר חי:

$0.0002853
$0.0002853$0.0002853
+25.79%1D
USD
Biometric Financial (BIOFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:14:17 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002221
$ 0.0002221$ 0.0002221
24 שעות נמוך
$ 0.0003012
$ 0.0003012$ 0.0003012
גבוה 24 שעות

$ 0.0002221
$ 0.0002221$ 0.0002221

$ 0.0003012
$ 0.0003012$ 0.0003012

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

+2.67%

+25.79%

+33.33%

+33.33%

Biometric Financial (BIOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000288. במהלך 24 השעות האחרונות, BIOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002221 לבין שיא של $ 0.0003012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.030337844902959543, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000068186806932818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIOFI השתנה ב +2.67% במהלך השעה האחרונה, +25.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biometric Financial (BIOFI) מידע שוק

No.2135

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 66.66K
$ 66.66K$ 66.66K

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Biometric Financial הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.66K. ההיצע במחזור של BIOFI הוא 3.91B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.88M.

Biometric Financial (BIOFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Biometric Financialהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000058493+25.79%
30 ימים$ +0.0001434+99.17%
60 ימים$ +0.0001568+119.51%
90 ימים$ +0.0001396+94.07%
Biometric Financial שינוי מחיר היום

היום,BIOFI רשם שינוי של $ +0.000058493 (+25.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Biometric Financial שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001434 (+99.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Biometric Financial שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BIOFI ראה שינוי של $ +0.0001568 (+119.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Biometric Financial שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001396 (+94.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Biometric Financial (BIOFI)?

בדוק את Biometric Financial עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBiometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Biometric Financialההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBIOFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Biometric Financialאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBiometric Financial לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Biometric Financialתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Biometric Financial (BIOFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Biometric Financial (BIOFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Biometric Financial.

בדוק את Biometric Financial תחזית המחיר עכשיו‏!

Biometric Financial (BIOFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Biometric Financial (BIOFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIOFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Biometric Financial (BIOFI)

מחפש איך לקנותBiometric Financial? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Biometric Financialב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BIOFI למטבעות מקומיים

Biometric Financial מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Biometric Financial, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBiometric Financial הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Biometric Financial

כמה שווה Biometric Financial (BIOFI) היום?
החי BIOFIהמחיר ב USD הוא 0.000288 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIOFI ל USD?
המחיר הנוכחי של BIOFI ל USD הוא $ 0.000288. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Biometric Financial?
שווי השוק של BIOFI הוא $ 1.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIOFI?
ההיצע במחזור של BIOFI הוא 3.91B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIOFI?
‏‏BIOFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.030337844902959543 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIOFI?
BIOFI ‏‏רשם מחירATL של 0.000068186806932818 USD.
מהו נפח המסחר של BIOFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIOFI הוא $ 66.66K USD.
האם BIOFI יעלה השנה?
BIOFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIOFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:14:17 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

