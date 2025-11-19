Vies Token (VIES) תחזית מחיר (USD)

קבל Vies Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VIES יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Vies Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Vies Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Vies Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000434 בשנת 2025. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Vies Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000456 בשנת 2026. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VIES הוא $ 0.000479 עם 10.25% שיעור צמיחה. Vies Token (VIES) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VIES הוא $ 0.000502 עם 15.76% שיעור צמיחה. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VIES הוא $ 0.000528 עם 21.55% שיעור צמיחה. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VIES הוא $ 0.000554 עם 27.63% שיעור צמיחה. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Vies Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000903. Vies Token (VIES) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Vies Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001471. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000434 0.00%

2026 $ 0.000456 5.00%

2027 $ 0.000479 10.25%

2028 $ 0.000502 15.76%

2029 $ 0.000528 21.55%

2030 $ 0.000554 27.63%

2031 $ 0.000582 34.01%

2032 $ 0.000611 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000641 47.75%

2034 $ 0.000674 55.13%

2035 $ 0.000707 62.89%

2036 $ 0.000743 71.03%

2037 $ 0.000780 79.59%

2038 $ 0.000819 88.56%

2039 $ 0.000860 97.99%

2040 $ 0.000903 107.89% הצג עוד לטווח קצר Vies Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000434 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000434 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000434 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000436 0.41% Vies Token (VIES) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVIESב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000434 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Vies Token (VIES) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVIES , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000434 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Vies Token (VIES) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVIES , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000434 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Vies Token (VIES) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVIES הוא $0.000436 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Vies Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 351.51K$ 351.51K $ 351.51K אספקת מחזור 806.38M 806.38M 806.38M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VIES העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VIES יש כמות במעגל של 806.38M ושווי שוק כולל של $ 351.51K. צפה VIES במחיר חי

Vies Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVies Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVies Token הוא 0.000434USD. היצע במחזור של Vies Token(VIES) הוא 806.38M VIES , מה שמעניק לו שווי שוק של $351,505 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 9.97% $ 0 $ 0.000436 $ 0.000380

7 ימים -19.75% $ -0.000085 $ 0.001003 $ 0.000381

30 ימים -56.54% $ -0.000245 $ 0.001003 $ 0.000381 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Vies Token הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 9.97% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Vies Token נסחר בשיא של $0.001003 ושפל של $0.000381 . נרשם שינוי במחיר של -19.75% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVIES הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Vies Token חווה -56.54% שינוי, המשקף בערך $-0.000245 לערכו. זה מצביע על כך ש VIES עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Vies Token (VIES) מודול חיזוי מחיר עובד? Vies Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VIESעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVies Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VIES , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Vies Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVIES . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVIES כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Vies Token.

מדוע VIES חיזוי מחירים חשוב?

VIES תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

