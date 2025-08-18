Lisätietoja POKT-rahakkeesta

Pocket Network-logo

Pocket Network – hinta (POKT)

1POKT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.036807
$0.036807
-0.94%1D
USD
Reaaliaikainen Pocket Network (POKT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:10 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.036138
$ 0.036138
24 h:n matalin
$ 0.038975
$ 0.038975
24 h:n korkein

$ 0.036138
$ 0.036138

$ 0.038975
$ 0.038975

$ 3.099854645224399
$ 3.099854645224399

$ 0.008747360397530879
$ 0.008747360397530879

+0.24%

-0.94%

-7.85%

-7.85%

Pocket Network (POKT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.036807. Viimeisen 24 tunnin aikana POKT on vaihdellut alimmillaan $ 0.036138 ja korkeimmillaan $ 0.038975 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.099854645224399, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008747360397530879.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POKT on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.94% 24 tunnin aikana ja -7.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pocket Network (POKT) -rahakkeen markkinatiedot

No.420

$ 82.83M
$ 82.83M

$ 10.52K
$ 10.52K

$ 87.48M
$ 87.48M

2.25B
2.25B

2,376,850,981.021832
2,376,850,981.021832

NONE

Pocket Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.52K. POKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25B ja sen kokonaistarjonta on 2376850981.021832. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 87.48M.

Pocket Network (POKT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pocket Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00034927-0.94%
30 päivää$ -0.007152-16.27%
60 päivää$ -0.006552-15.12%
90 päivää$ +0.023646+179.66%
Pocket Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POKT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00034927 (-0.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pocket Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.007152 (-16.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pocket Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POKT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.006552 (-15.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pocket Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.023646 (+179.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pocket Network (POKT)?

Tarkista Pocket Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pocket Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POKT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pocket Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pocket Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pocket Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pocket Network (POKT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pocket Network (POKT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pocket Network-rahakkeelle.

Tarkista Pocket Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikka

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POKT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pocket Network (POKT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pocket Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pocket Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POKT paikallisiin valuuttoihin

1 Pocket Network(POKT) - VND
968.576205
1 Pocket Network(POKT) - AUD
A$0.05705085
1 Pocket Network(POKT) - GBP
0.02723718
1 Pocket Network(POKT) - EUR
0.03165402
1 Pocket Network(POKT) - USD
$0.036807
1 Pocket Network(POKT) - MYR
RM0.15532554
1 Pocket Network(POKT) - TRY
1.50945507
1 Pocket Network(POKT) - JPY
¥5.447436
1 Pocket Network(POKT) - ARS
ARS$48.36660642
1 Pocket Network(POKT) - RUB
2.96590806
1 Pocket Network(POKT) - INR
3.21288303
1 Pocket Network(POKT) - IDR
Rp603.39334608
1 Pocket Network(POKT) - KRW
51.4782702
1 Pocket Network(POKT) - PHP
2.10499233
1 Pocket Network(POKT) - EGP
￡E.1.78477143
1 Pocket Network(POKT) - BRL
R$0.20096622
1 Pocket Network(POKT) - CAD
C$0.05116173
1 Pocket Network(POKT) - BDT
4.47646734
1 Pocket Network(POKT) - NGN
56.62609722
1 Pocket Network(POKT) - COP
$148.41502575
1 Pocket Network(POKT) - ZAR
R.0.65185197
1 Pocket Network(POKT) - UAH
1.51571226
1 Pocket Network(POKT) - VES
Bs5.042559
1 Pocket Network(POKT) - CLP
$35.70279
1 Pocket Network(POKT) - PKR
Rs10.41490872
1 Pocket Network(POKT) - KZT
19.77787338
1 Pocket Network(POKT) - THB
฿1.20174855
1 Pocket Network(POKT) - TWD
NT$1.12371771
1 Pocket Network(POKT) - AED
د.إ0.13508169
1 Pocket Network(POKT) - CHF
Fr0.0294456
1 Pocket Network(POKT) - HKD
HK$0.28746267
1 Pocket Network(POKT) - AMD
֏14.11290801
1 Pocket Network(POKT) - MAD
.د.م0.33199914
1 Pocket Network(POKT) - MXN
$0.69013125
1 Pocket Network(POKT) - SAR
ريال0.13802625
1 Pocket Network(POKT) - PLN
0.13471362
1 Pocket Network(POKT) - RON
лв0.16011045
1 Pocket Network(POKT) - SEK
kr0.35371527
1 Pocket Network(POKT) - BGN
лв0.06183576
1 Pocket Network(POKT) - HUF
Ft12.56627787
1 Pocket Network(POKT) - CZK
0.77883612
1 Pocket Network(POKT) - KWD
د.ك0.011226135
1 Pocket Network(POKT) - ILS
0.1251438
1 Pocket Network(POKT) - AOA
Kz33.67509237
1 Pocket Network(POKT) - BHD
.د.ب0.013876239
1 Pocket Network(POKT) - BMD
$0.036807
1 Pocket Network(POKT) - DKK
kr0.23630094
1 Pocket Network(POKT) - HNL
L0.96655182
1 Pocket Network(POKT) - MUR
1.68318411
1 Pocket Network(POKT) - NAD
$0.6514839
1 Pocket Network(POKT) - NOK
kr0.37469526
1 Pocket Network(POKT) - NZD
$0.06293997
1 Pocket Network(POKT) - PAB
B/.0.036807
1 Pocket Network(POKT) - PGK
K0.15422133
1 Pocket Network(POKT) - QAR
ر.ق0.13397748
1 Pocket Network(POKT) - RSD
дин.3.71272209

Pocket Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pocket Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pocket Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pocket Network”

Paljonko Pocket Network (POKT) on arvoltaan tänään?
POKT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.036807 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POKT-USD-parin nykyinen hinta?
POKT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.036807. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pocket Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POKT markkina-arvo on $ 82.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25B USD.
Mikä oli POKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POKT saavutti ATH-hinnaksi 3.099854645224399 USD.
Mikä oli POKT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POKT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008747360397530879 USD.
Mikä on POKT-rahakkeen treidausvolyymi?
POKT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.52K USD.
Nouseeko POKT tänä vuonna korkeammalle?
POKT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POKT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:10 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.036807
