Lisätietoja NAVI-rahakkeesta

NAVI-rahakkeen hintatiedot

NAVI-rahakkeen valkoinen paperi

NAVI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAVI-rahakkeen tokenomiikka

NAVI-rahakkeen hintaennuste

NAVI-rahakkeen historia

NAVI-osto-opas

NAVI/fiat-valuuttamuunnin

NAVI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Atlas Navi-logo

Atlas Navi – hinta (NAVI)

1NAVI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.038
$0.038$0.038
-0.26%1D
USD
Reaaliaikainen Atlas Navi (NAVI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:50 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0376
$ 0.0376$ 0.0376
24 h:n matalin
$ 0.0419
$ 0.0419$ 0.0419
24 h:n korkein

$ 0.0376
$ 0.0376$ 0.0376

$ 0.0419
$ 0.0419$ 0.0419

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

-0.27%

-0.26%

-3.56%

-3.56%

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.038. Viimeisen 24 tunnin aikana NAVI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0376 ja korkeimmillaan $ 0.0419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5365511930513228, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014185779862416587.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAVI on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -3.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1338

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 28.41K
$ 28.41K$ 28.41K

$ 11.40M
$ 11.40M$ 11.40M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

Atlas Navi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.41K. NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.71M ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.40M.

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Atlas Navi-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000099-0.26%
30 päivää$ -0.0035-8.44%
60 päivää$ +0.0132+53.22%
90 päivää$ +0.0021+5.84%
Atlas Navi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAVI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000099 (-0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Atlas Navi 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0035 (-8.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Atlas Navi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAVI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0132 (+53.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Atlas Navi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0021 (+5.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Atlas Navi (NAVI)?

Tarkista Atlas Navi-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Atlas Navi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAVI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Atlas Navi-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Atlas Navi-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Atlas Navi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atlas Navi (NAVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atlas Navi (NAVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atlas Navi-rahakkeelle.

Tarkista Atlas Navi-rahakkeen hintaennuste nyt!

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikka

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Atlas Navi (NAVI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Atlas Navi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Atlas Navi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAVI paikallisiin valuuttoihin

1 Atlas Navi(NAVI) - VND
999.97
1 Atlas Navi(NAVI) - AUD
A$0.0589
1 Atlas Navi(NAVI) - GBP
0.02812
1 Atlas Navi(NAVI) - EUR
0.03268
1 Atlas Navi(NAVI) - USD
$0.038
1 Atlas Navi(NAVI) - MYR
RM0.16036
1 Atlas Navi(NAVI) - TRY
1.55534
1 Atlas Navi(NAVI) - JPY
¥5.624
1 Atlas Navi(NAVI) - ARS
ARS$49.86854
1 Atlas Navi(NAVI) - RUB
3.06166
1 Atlas Navi(NAVI) - INR
3.31816
1 Atlas Navi(NAVI) - IDR
Rp622.95072
1 Atlas Navi(NAVI) - KRW
53.22128
1 Atlas Navi(NAVI) - PHP
2.17208
1 Atlas Navi(NAVI) - EGP
￡E.1.84224
1 Atlas Navi(NAVI) - BRL
R$0.20786
1 Atlas Navi(NAVI) - CAD
C$0.05244
1 Atlas Navi(NAVI) - BDT
4.62156
1 Atlas Navi(NAVI) - NGN
58.37142
1 Atlas Navi(NAVI) - COP
$153.2255
1 Atlas Navi(NAVI) - ZAR
R.0.67336
1 Atlas Navi(NAVI) - UAH
1.56484
1 Atlas Navi(NAVI) - VES
Bs5.206
1 Atlas Navi(NAVI) - CLP
$36.86
1 Atlas Navi(NAVI) - PKR
Rs10.71296
1 Atlas Navi(NAVI) - KZT
20.41892
1 Atlas Navi(NAVI) - THB
฿1.24108
1 Atlas Navi(NAVI) - TWD
NT$1.15862
1 Atlas Navi(NAVI) - AED
د.إ0.13946
1 Atlas Navi(NAVI) - CHF
Fr0.0304
1 Atlas Navi(NAVI) - HKD
HK$0.29678
1 Atlas Navi(NAVI) - AMD
֏14.5426
1 Atlas Navi(NAVI) - MAD
.د.م0.34238
1 Atlas Navi(NAVI) - MXN
$0.7125
1 Atlas Navi(NAVI) - SAR
ريال0.1425
1 Atlas Navi(NAVI) - PLN
0.13908
1 Atlas Navi(NAVI) - RON
лв0.16492
1 Atlas Navi(NAVI) - SEK
kr0.36518
1 Atlas Navi(NAVI) - BGN
лв0.06384
1 Atlas Navi(NAVI) - HUF
Ft12.96484
1 Atlas Navi(NAVI) - CZK
0.8037
1 Atlas Navi(NAVI) - KWD
د.ك0.01159
1 Atlas Navi(NAVI) - ILS
0.12958
1 Atlas Navi(NAVI) - AOA
Kz34.83042
1 Atlas Navi(NAVI) - BHD
.د.ب0.014326
1 Atlas Navi(NAVI) - BMD
$0.038
1 Atlas Navi(NAVI) - DKK
kr0.24396
1 Atlas Navi(NAVI) - HNL
L0.99902
1 Atlas Navi(NAVI) - MUR
1.73774
1 Atlas Navi(NAVI) - NAD
$0.67146
1 Atlas Navi(NAVI) - NOK
kr0.38646
1 Atlas Navi(NAVI) - NZD
$0.06498
1 Atlas Navi(NAVI) - PAB
B/.0.038
1 Atlas Navi(NAVI) - PGK
K0.15732
1 Atlas Navi(NAVI) - QAR
ر.ق0.13832
1 Atlas Navi(NAVI) - RSD
дин.3.83116

Atlas Navi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Atlas Navi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Atlas Navi-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atlas Navi”

Paljonko Atlas Navi (NAVI) on arvoltaan tänään?
NAVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAVI-USD-parin nykyinen hinta?
NAVI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Atlas Navi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAVI markkina-arvo on $ 6.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.71M USD.
Mikä oli NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAVI saavutti ATH-hinnaksi 0.5365511930513228 USD.
Mikä oli NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAVI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014185779862416587 USD.
Mikä on NAVI-rahakkeen treidausvolyymi?
NAVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.41K USD.
Nouseeko NAVI tänä vuonna korkeammalle?
NAVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAVI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:50 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NAVI-USD-laskin

Summa

NAVI
NAVI
USD
USD

1 NAVI = 0.038 USD

Treidaa NAVI-rahaketta

NAVIUSDT
$0.038
$0.038$0.038
-0.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu