Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Atlas Navi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Atlas Navi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Atlas Navi (NAVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atlas Navi (NAVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atlas Navi-rahakkeelle.

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikka

Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Atlas Navi (NAVI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Atlas Navi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Atlas Navi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAVI paikallisiin valuuttoihin

Atlas Navi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Atlas Navi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Atlas Navi” Paljonko Atlas Navi (NAVI) on arvoltaan tänään? NAVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NAVI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.038 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NAVI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Atlas Navi-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NAVI markkina-arvo on $ 6.14M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.71M USD . Mikä oli NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NAVI saavutti ATH-hinnaksi 0.5365511930513228 USD . Mikä oli NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NAVI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014185779862416587 USD . Mikä on NAVI-rahakkeen treidausvolyymi? NAVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.41K USD . Nouseeko NAVI tänä vuonna korkeammalle? NAVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAVI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

