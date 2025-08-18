Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.038. Viimeisen 24 tunnin aikana NAVI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0376 ja korkeimmillaan $ 0.0419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5365511930513228, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014185779862416587.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NAVI on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -3.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen markkinatiedot
Atlas Navi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.41K. NAVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.71M ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.40M.
Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Atlas Navi-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000099
-0.26%
30 päivää
$ -0.0035
-8.44%
60 päivää
$ +0.0132
+53.22%
90 päivää
$ +0.0021
+5.84%
Atlas Navi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NAVI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000099 (-0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Atlas Navi 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0035 (-8.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Atlas Navi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAVI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0132 (+53.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Atlas Navi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0021 (+5.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Atlas Navi (NAVI)?
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven.
Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.
Atlas Navi-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Atlas Navi (NAVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Atlas Navi (NAVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Atlas Navi-rahakkeelle.
Atlas Navi (NAVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Atlas Navi (NAVI) -ostamisen perusteet
