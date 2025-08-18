Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0576
24 h:n matalin
$ 1.1201
24 h:n korkein
$ 1.0576
$ 1.1201
$ 8.571552781361902
$ 0.405753344673152
-0.88%
0.00%
-9.37%
-9.37%
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0699. Viimeisen 24 tunnin aikana ETHFI on vaihdellut alimmillaan $ 1.0576 ja korkeimmillaan $ 1.1201 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETHFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.571552781361902, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.405753344673152.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ETHFI on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -9.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen markkinatiedot
No.115
$ 498.46M
$ 6.09M
$ 1.07B
465.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
46.58%
0.01%
ETH
Ether.Fi Foundation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 498.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.09M. ETHFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 465.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07B.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ether.Fi Foundation-hinnanmuutoksia:
Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.
Ether.Fi Foundation on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ether.Fi Foundation-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ETHFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Ether.Fi Foundation-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ether.Fi Foundation-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Ether.Fi Foundation-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ether.Fi Foundation (ETHFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ether.Fi Foundation (ETHFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ether.Fi Foundation-rahakkeelle.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikka
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETHFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ether.Fi Foundation (ETHFI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Ether.Fi Foundation:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ether.Fi Foundation MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.