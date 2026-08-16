قیمت امروز Vestate

قیمت لحظه‌ ای Vestate (VES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VES به USD برابر با $ 0 برای هر VES می‌ باشد.

توکن Vestate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,106 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 143.70M VES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VES در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04646524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VES طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 232.77 رسیده است.

اطلاعات بازار Vestate (VES)

ارزش بازار $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K حجم (24 ساعته) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K سرمایه در گردش 143.70M 143.70M 143.70M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vestate برابر است با $ 20.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 232.77. عرضه در گردش VES برابر است با 143.70M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.96K است.