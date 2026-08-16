قیمت امروز Usual EUR

قیمت لحظه‌ ای Usual EUR (EUR0) در حال حاضر برابر با $ 1.16 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EUR0 به USD برابر با $ 1.16 برای هر EUR0 می‌ باشد.

توکن Usual EUR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 191.26K EUR0 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EUR0 در بازه‌ ای بین $ 1.16 (حداقل) و $ 1.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.13 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EUR0 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Usual EUR (EUR0)

ارزش بازار $ 221.21K$ 221.21K $ 221.21K حجم (24 ساعته) $ 20.12K$ 20.12K $ 20.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 221.21K$ 221.21K $ 221.21K سرمایه در گردش 191.26K 191.26K 191.26K عرضه کل 191,263.9651258238 191,263.9651258238 191,263.9651258238

ارزش بازار فعلی Usual EUR برابر است با $ 221.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.12K. عرضه در گردش EUR0 برابر است با 191.26K، و عرضه کل آن 191263.9651258238 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 221.21K است.