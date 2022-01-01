خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های توکن سولانا-2022 بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن سولانا-2022 را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006844
+0.79%
+2.30%
-0.81%
$ 14.20M
$ 16.69M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 882.59
+0.70%
+0.08%
+9.84%
$ 6.52M
$ 284.13K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.128335
-0.11%
-0.00%
-2.50%
$ 2.59M
$ 492.51
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,286.63
+0.74%
+0.02%
+1.38%
$ 1.81M
$ 162.48K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 134.77
+0.45%
+0.01%
-3.18%
$ 1.38M
$ 21.26K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.0024296
-0.06%
--
-0.92%
$ 1.05M
$ 141.70
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 732.81
0.00%
0.00%
+16.07%
$ 961.44K
$ 1.53K
8
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.0003933
0.00%
--
+2.35%
$ 739.67K
$ 9.42
9
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00070199
-2.45%
-0.05%
+30.22%
$ 701.99K
$ 254.72K
10
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 142.37
-1.13%
-0.00%
+3.35%
$ 686.16K
$ 4.97K
11
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1E-8
-0.29%
+2.00%
-8.56%
$ 595.30K
--
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00062057
-0.13%
+0.09%
+6.52%
$ 588.98K
$ 42.33
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00050215
-0.16%
+0.06%
+5.73%
$ 491.47K
$ 655.70
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00030096
-0.57%
+0.01%
-7.35%
$ 331.02K
$ 3.15K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
--
-2.78%
$ 321.98K
$ 1.21
16
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00024831
-0.05%
+0.13%
+7.15%
$ 166.76K
$ 210.08
17
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.0002085
-0.05%
+0.03%
-4.55%
$ 163.04K
$ 2.27
18
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00019968
-0.13%
-0.01%
+6.09%
$ 144.16K
$ 498.31
19
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00694669
-0.13%
-0.02%
-5.91%
$ 137.51K
$ 57.80
20
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
0.00%
+0.30%
-48.86%
$ 92.77K
--
21
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 9.622E-5
-3.06%
+6.00%
+51.41%
$ 86.63K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.107E-5
0.00%
+1.50%
-3.88%
$ 81.07K
--
23
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 5.79E-5
0.00%
-0.60%
-30.96%
$ 57.90K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.962E-5
+0.10%
+2.50%
+2.39%
$ 29.98K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.874E-5
0.00%
-3.50%
-2.09%
$ 18.09K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
0.00%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.533E-5
0.00%
-0.10%
-2.60%
$ 15.31K
--
28
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.151E-5
0.00%
-3.50%
-19.77%
$ 14.62K
--
29
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-0.70%
-1.40%
$ 13.80K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.298E-5
0.00%
-0.10%
-1.44%
$ 12.98K
--
31
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.129E-5
0.00%
-0.30%
+1.80%
$ 11.29K
--
32
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.055E-5
0.00%
-0.80%
-5.47%
$ 10.38K
--

سوالات متداول

توکن‌ های توکن سولانا-2022 چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن سولانا-2022 به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 32 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $34.02M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن سولانا-2022 چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن سولانا-2022 که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DARK با ثبت تغییر قیمتی 241.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن سولانا-2022 در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 32 توکن از دسته توکن سولانا-2022 را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن سولانا-2022 می‌توان به XAI, ANTHROPIC, DINAR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن سولانا-2022 چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن سولانا-2022 در حال حاضر حدود $34.02M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن سولانا-2022، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.