قیمت امروز Strata Junior mHYPER

قیمت لحظه‌ ای Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) در حال حاضر برابر با $ 1.038 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JRMHYPER به USD برابر با $ 1.038 برای هر JRMHYPER می‌ باشد.

توکن Strata Junior mHYPER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 545,340 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 525.51K JRMHYPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JRMHYPER در بازه‌ ای بین $ 1.038 (حداقل) و $ 1.038 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.039 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.033 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JRMHYPER طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

ارزش بازار $ 545.34K$ 545.34K $ 545.34K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 545.34K$ 545.34K $ 545.34K سرمایه در گردش 525.51K 525.51K 525.51K عرضه کل 525,507.7223140002 525,507.7223140002 525,507.7223140002

ارزش بازار فعلی Strata Junior mHYPER برابر است با $ 545.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JRMHYPER برابر است با 525.51K، و عرضه کل آن 525507.7223140002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 545.34K است.