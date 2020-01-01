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برترین توکن‌ های Strata Ecosystem بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Strata Ecosystem را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 56.03M
$ 663.96
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 6.84M
$ 153.58
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
4
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.418177
0.00%
-0.00%
-0.52%
$ 1.55M
--
5
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.40M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 623.70K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 545.34K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 307.80K
--

سوالات متداول

توکن‌ های Strata Ecosystem چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Strata Ecosystem به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $71.56M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Strata Ecosystem چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Strata Ecosystem که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JRUSDE با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Strata Ecosystem در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته Strata Ecosystem را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Strata Ecosystem می‌توان به SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Strata Ecosystem چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Strata Ecosystem در حال حاضر حدود $71.56M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Strata Ecosystem، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.