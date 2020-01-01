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برترین توکن‌ های دارایی مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دارایی مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
0.00%
+0.00%
-0.03%
$ 99.90M
$ 2.43M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998503
-0.15%
-0.00%
+0.02%
$ 74.89M
$ 34.59K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 56.03M
$ 663.96
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
-0.08%
$ 53.30M
$ 10.32K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,343.52
-0.05%
+0.00%
+1.76%
$ 34.62M
$ 75.44K
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.982554
-0.26%
+0.01%
-0.98%
$ 9.36M
$ 367.77
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
9
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
-0.03%
$ 1.80M
$ 1.37K
10
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.418177
0.00%
-0.00%
-0.52%
$ 1.55M
--
11
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.0208132
+0.27%
-0.00%
-0.87%
$ 1.53M
$ 2.72K
12
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.40M
--
13
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,033
-0.01%
+0.00%
-2.88%
$ 880.31K
$ 1.18M
14
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 623.70K
--
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 545.34K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 307.80K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

سوالات متداول

توکن‌ های دارایی مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دارایی مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $344.71M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دارایی مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دارایی مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن IUSD با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دارایی مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته دارایی مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دارایی مصنوعی می‌توان به UUSD, FEUSD, SRUSDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دارایی مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دارایی مصنوعی در حال حاضر حدود $344.71M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دارایی مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.