قیمت امروز Solgirl

قیمت لحظه‌ ای Solgirl (SG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SG به USD برابر با $ 0 برای هر SG می‌ باشد.

توکن Solgirl در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,189.65 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 588.00M SG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +4.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Solgirl (SG)

ارزش بازار $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K سرمایه در گردش 588.00M 588.00M 588.00M عرضه کل 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

ارزش بازار فعلی Solgirl برابر است با $ 15.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SG برابر است با 588.00M، و عرضه کل آن 587998299.409073 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.19K است.