قیمت امروز SessionX

قیمت لحظه‌ ای SessionX (SXS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SXS به USD برابر با $ 0 برای هر SXS می‌ باشد.

توکن SessionX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,343 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SXS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SXS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00513301 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SXS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.24 رسیده است.

اطلاعات بازار SessionX (SXS)

ارزش بازار $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K حجم (24 ساعته) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SessionX برابر است با $ 221.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.24. عرضه در گردش SXS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 221.34K است.