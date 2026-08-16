قیمت امروز Scamcoin

قیمت لحظه‌ ای Scamcoin (SCAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCAM به USD برابر با $ 0 برای هر SCAM می‌ باشد.

توکن Scamcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 849,229 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M SCAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00168508 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +49.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Scamcoin (SCAM)

ارزش بازار $ 849.23K$ 849.23K $ 849.23K حجم (24 ساعته) $ 35.91K$ 35.91K $ 35.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 849.23K$ 849.23K $ 849.23K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,947,494.59729 999,947,494.59729 999,947,494.59729

ارزش بازار فعلی Scamcoin برابر است با $ 849.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.91K. عرضه در گردش SCAM برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947494.59729 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 849.23K است.