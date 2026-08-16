قیمت امروز Satu Wallet Token

قیمت لحظه‌ ای Satu Wallet Token (SATU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SATU به USD برابر با $ 0 برای هر SATU می‌ باشد.

توکن Satu Wallet Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,656 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.08M SATU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SATU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SATU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -14.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Satu Wallet Token (SATU)

ارزش بازار $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.32K$ 47.32K $ 47.32K سرمایه در گردش 974.08M 974.08M 974.08M عرضه کل 987,898,117.470359 987,898,117.470359 987,898,117.470359

ارزش بازار فعلی Satu Wallet Token برابر است با $ 46.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SATU برابر است با 974.08M، و عرضه کل آن 987898117.470359 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.32K است.