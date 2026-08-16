قیمت امروز PsyopAnime

قیمت لحظه‌ ای PsyopAnime (PSYOPANIME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSYOPANIME به USD برابر با $ 0 برای هر PSYOPANIME می‌ باشد.

توکن PsyopAnime در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 756,680 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M PSYOPANIME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSYOPANIME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00976314 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSYOPANIME طی یک ساعت گذشته به میزان +2.47% و در هفت روز اخیر به میزان -15.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38.06K رسیده است.

اطلاعات بازار PsyopAnime (PSYOPANIME)

ارزش بازار $ 756.68K$ 756.68K $ 756.68K حجم (24 ساعته) $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 756.68K$ 756.68K $ 756.68K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,951,043.958325 999,951,043.958325 999,951,043.958325

ارزش بازار فعلی PsyopAnime برابر است با $ 756.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.06K. عرضه در گردش PSYOPANIME برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999951043.958325 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 756.68K است.