خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های با تم انیمه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم انیمه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
+0.10%
-0.02%
-6.58%
$ 72.50M
$ 14.79K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002447
+0.45%
+2.73%
-6.25%
$ 13.55M
$ 21.15M
3
$ 0.01472
0.00%
-2.06%
-6.42%
$ 10.48M
$ 3.75M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003116
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.30977E-7
+0.25%
-4.70%
-1.40%
$ 1.13M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.00074552
+0.86%
-0.01%
-16.58%
$ 739.52K
$ 44.10K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009614
+0.20%
-4.30%
-13.10%
$ 634.74K
$ 52.72T
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.054515
-0.37%
-0.02%
-23.81%
$ 545.06K
$ 6.54K
9
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
-7.22%
-10.61%
$ 529.42K
$ 950.87K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.46E-6
0.00%
-0.30%
-2.53%
$ 436.43K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00023397
+0.63%
+0.01%
-3.95%
$ 233.89K
$ 1.04K
12
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
+1.81%
$ 139.80K
$ 93.08
13
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.05%
$ 110.18K
$ 4.15
14
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 9.668E-5
-0.13%
-1.10%
-11.33%
$ 96.66K
--
15
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.545E-5
-0.01%
0.00%
+2.36%
$ 93.31K
--
16
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00014007
+0.18%
+0.04%
-2.23%
$ 49.09K
$ 125.93
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.377E-5
0.00%
+0.80%
+0.27%
$ 43.77K
--
18
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+2.62%
$ 19.59K
--
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.957E-5
0.00%
-0.40%
-4.40%
$ 19.57K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.00022346
+0.70%
+0.00%
+2.23%
$ 15.42K
$ 521.41
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
0.00%
$ 14.67K
--
22
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.3719E-8
0.00%
-2.10%
-5.84%
$ 14.19K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.092E-5
-0.09%
-9.50%
-6.27%
$ 10.82K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0006308
0.00%
-2.95%
-4.99%
--
$ 374.31K

سوالات متداول

توکن‌ های با تم انیمه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم انیمه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $103.67M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم انیمه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم انیمه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ANIME با ثبت تغییر قیمتی 2.73% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم انیمه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته با تم انیمه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم انیمه می‌توان به ZEN, ANIME, AURORA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم انیمه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم انیمه در حال حاضر حدود $103.67M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم انیمه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.