قیمت امروز Plutus SYK

قیمت لحظه‌ ای Plutus SYK (PLSSYK) در حال حاضر برابر با $ 0.01228895 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLSSYK به USD برابر با $ 0.01228895 برای هر PLSSYK می‌ باشد.

توکن Plutus SYK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,346 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.26M PLSSYK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLSSYK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLSSYK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Plutus SYK (PLSSYK)

ارزش بازار $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K حجم (24 ساعته) $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K سرمایه در گردش 4.26M 4.26M 4.26M عرضه کل 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

ارزش بازار فعلی Plutus SYK برابر است با $ 52.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.20. عرضه در گردش PLSSYK برابر است با 4.26M، و عرضه کل آن 4259589.395756316 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.35K است.