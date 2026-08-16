قیمت امروز Never Give Up

قیمت لحظه‌ ای Never Give Up (MINER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MINER به USD برابر با $ 0 برای هر MINER می‌ باشد.

توکن Never Give Up در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 149,474 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M MINER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MINER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00363031 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MINER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -7.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Never Give Up (MINER)

ارزش بازار $ 149.47K$ 149.47K $ 149.47K حجم (24 ساعته) $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 149.47K$ 149.47K $ 149.47K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,961,607.34485 999,961,607.34485 999,961,607.34485

ارزش بازار فعلی Never Give Up برابر است با $ 149.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.08K. عرضه در گردش MINER برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999961607.34485 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 149.47K است.