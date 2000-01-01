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برترین توکن‌ های میم آی‌پی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم آی‌پی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006029
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003242
+0.46%
+1.63%
-6.48%
$ 28.86M
$ 178.69M
4
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.545E-5
+0.09%
+1.50%
-15.14%
$ 27.53M
--
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004602
+0.20%
-0.88%
-9.89%
$ 25.79M
$ 118.48M
6
JOE
JOE
JOE
$ 0.02896
+1.05%
+4.44%
-3.21%
$ 13.24M
$ 2.06M
7
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001667
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011075
+0.01%
+4.09%
-5.54%
$ 11.07M
$ 7.00M
9
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.008682
-1.82%
-2.36%
-5.98%
$ 8.61M
$ 6.33M
10
Bert
Bert
BERT
$ 0.008521
+0.23%
-3.12%
-7.42%
$ 8.29M
$ 6.21M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.04
+0.20%
-0.00%
-12.95%
$ 2.93M
$ 3.28K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003115
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
13
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00222899
-0.84%
+0.08%
+14.41%
$ 2.23M
$ 253.59K
14
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002247
-0.13%
+3.08%
-8.85%
$ 2.09M
$ 27.35M
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001699
-1.16%
+0.06%
-6.79%
$ 1.63M
$ 31.30T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00138575
0.00%
-0.02%
-7.73%
$ 1.39M
$ 6.02K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00073374
+0.04%
-0.00%
-5.83%
$ 708.33K
$ 1.20K
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007213
0.00%
-0.22%
-1.19%
$ 676.31K
$ 24.62M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00028699
+0.04%
+0.03%
-3.76%
$ 286.99K
$ 358.12
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.75088E-7
-0.06%
+0.50%
-2.72%
$ 256.89K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00015038
+0.29%
+0.01%
-3.06%
$ 150.38K
$ 3.19K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 1.04397E-7
+11.32%
-1.00%
+19.71%
$ 104.40K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 3.807E-9
-0.05%
+2.20%
+7.39%
$ 38.07K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005897
-0.74%
-4.42%
+7.94%
--
$ 1.83B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000023486
+0.12%
-1.38%
-8.65%
--
$ 2.89T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000003881
-0.78%
+3.53%
-19.91%
--
$ 17.32T

سوالات متداول

توکن‌ های میم آی‌پی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم آی‌پی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $653.10M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم آی‌پی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم آی‌پی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JOE با ثبت تغییر قیمتی 4.44% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم آی‌پی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته میم آی‌پی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم آی‌پی می‌توان به PENGU, APE, MEW اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم آی‌پی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم آی‌پی در حال حاضر حدود $653.10M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم آی‌پی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.