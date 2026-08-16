قیمت امروز LandRocker

قیمت لحظه‌ ای LandRocker (LRT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LRT به USD برابر با $ 0 برای هر LRT می‌ باشد.

توکن LandRocker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,225 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.33B LRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LRT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00878056 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LRT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LandRocker (LRT)

ارزش بازار $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K سرمایه در گردش 2.33B 2.33B 2.33B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LandRocker برابر است با $ 54.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LRT برابر است با 2.33B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.23K است.