قیمت امروز KellyClaude

قیمت لحظه‌ ای KellyClaude (KELLYCLAUDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KELLYCLAUDE به USD برابر با $ 0 برای هر KELLYCLAUDE می‌ باشد.

توکن KellyClaude در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 687,185 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.93B KELLYCLAUDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KELLYCLAUDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KELLYCLAUDE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان +47.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KellyClaude (KELLYCLAUDE)

ارزش بازار $ 687.19K$ 687.19K $ 687.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 687.19K$ 687.19K $ 687.19K سرمایه در گردش 99.93B 99.93B 99.93B عرضه کل 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279

ارزش بازار فعلی KellyClaude برابر است با $ 687.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KELLYCLAUDE برابر است با 99.93B، و عرضه کل آن 99928832786.1279 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 687.19K است.