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برترین توکن‌ های Bankr Ecosystem بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Bankr Ecosystem را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.07968
-0.66%
+26.07%
+44.83%
$ 15.02M
$ 7.28M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 3.211E-5
+1.29%
+10.80%
-22.94%
$ 3.21M
--
3
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 6.85E-6
-1.01%
-14.50%
+43.01%
$ 684.22K
--
4
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 6.2E-6
0.00%
+1,417.50%
+2.99%
$ 620.06K
--
5
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 5.13E-6
0.00%
-17.80%
-54.56%
$ 512.76K
--
6
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.61E-6
+0.28%
-1.10%
-9.75%
$ 361.36K
--
7
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.35E-6
+0.43%
+1.60%
-9.96%
$ 234.59K
--
8
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.14E-6
+4.39%
-0.70%
-18.94%
$ 213.56K
--
9
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 1.99E-6
0.00%
+0.80%
-7.87%
$ 199.07K
--
10
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 2.01E-6
0.00%
-0.90%
-9.87%
$ 198.90K
--
11
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.46E-6
-4.58%
-1.70%
-12.05%
$ 146.18K
--
12
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.27E-6
0.00%
-1.10%
-2.31%
$ 121.77K
--
13
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.04139E-7
-0.23%
-1.50%
-3.64%
$ 90.41K
--
14
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8.68559E-7
-0.05%
+8.50%
+0.18%
$ 86.86K
--
15
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.68305E-7
-2.70%
-0.10%
-17.98%
$ 66.83K
--
16
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.64189E-7
+0.09%
-0.20%
-3.68%
$ 56.42K
--
17
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 5.92315E-7
-0.01%
+0.60%
-0.64%
$ 56.26K
--
18
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.61312E-7
-0.08%
+0.50%
-2.85%
$ 46.13K
--
19
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.16302E-7
-0.32%
-0.30%
-3.43%
$ 41.63K
--
20
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.31936E-7
0.00%
-2.60%
-4.75%
$ 33.19K
--
21
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.08689E-7
0.00%
-0.60%
+0.14%
$ 20.68K
--
22
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00001933
+1.05%
-5.00%
-11.28%
--
$ 2.85B

سوالات متداول

توکن‌ های Bankr Ecosystem چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Bankr Ecosystem به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 22 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $22.02M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Bankr Ecosystem چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Bankr Ecosystem که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOTCOIN با ثبت تغییر قیمتی 1417.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Bankr Ecosystem در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 22 توکن از دسته Bankr Ecosystem را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Bankr Ecosystem می‌توان به AEON, SURPLUS, KELLYCLAUDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Bankr Ecosystem چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Bankr Ecosystem در حال حاضر حدود $22.02M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Bankr Ecosystem، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.