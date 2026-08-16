قیمت امروز GeorgePlaysClashRoyale

قیمت لحظه‌ ای GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) در حال حاضر برابر با $ 0.00840285 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLASH به USD برابر با $ 0.00840285 برای هر CLASH می‌ باشد.

توکن GeorgePlaysClashRoyale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,400,050 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.69M CLASH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLASH در بازه‌ ای بین $ 0.00807676 (حداقل) و $ 0.0085637 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.082293 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00429789 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLASH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 364.37K رسیده است.

اطلاعات بازار GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

ارزش بازار $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M حجم (24 ساعته) $ 364.37K$ 364.37K $ 364.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M سرمایه در گردش 999.69M 999.69M 999.69M عرضه کل 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

ارزش بازار فعلی GeorgePlaysClashRoyale برابر است با $ 8.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 364.37K. عرضه در گردش CLASH برابر است با 999.69M، و عرضه کل آن 999687786.122 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.40M است.