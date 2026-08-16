قیمت امروز Galaxy WETH Quality

قیمت لحظه‌ ای Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) در حال حاضر برابر با $ 1,892.11 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETH:GWETHQ به USD برابر با $ 1,892.11 برای هر ETH:GWETHQ می‌ باشد.

توکن Galaxy WETH Quality در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,904,278 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.93K ETH:GWETHQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETH:GWETHQ در بازه‌ ای بین $ 1,880.19 (حداقل) و $ 1,901.73 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,003.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,833.35 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETH:GWETHQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

ارزش بازار $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M سرمایه در گردش 8.93K 8.93K 8.93K عرضه کل 8,934.095474285208 8,934.095474285208 8,934.095474285208

ارزش بازار فعلی Galaxy WETH Quality برابر است با $ 16.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ETH:GWETHQ برابر است با 8.93K، و عرضه کل آن 8934.095474285208 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.90M است.