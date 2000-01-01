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برترین توکن‌ های توکن‌های بازده‌دار بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های بازده‌دار را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.57M
$ 387.52K
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.054
0.00%
-0.00%
-0.38%
$ 248.64M
$ 138.47
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.3
0.00%
-0.01%
-2.26%
$ 173.28M
$ 1.52M
6
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.35M
$ 140.02K
7
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,909.18
-0.05%
+0.00%
-1.16%
$ 163.68M
--
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.075
0.00%
0.00%
0.00%
$ 97.85M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.087
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 68.42M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 56.03M
$ 663.96
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 45.58M
$ 315.14K
12
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
13
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 34.13M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.51M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0.133122
-0.26%
+0.04%
+16.32%
$ 24.73M
$ 43.09K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.6
0.00%
--
+0.14%
$ 21.89M
$ 500.00
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.27M
$ 8.67
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,140.38
0.00%
+0.00%
-0.77%
$ 19.34M
$ 6.04
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1,897.12
-0.05%
+0.01%
-1.01%
$ 16.95M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,911.64
-0.08%
+0.01%
-1.03%
$ 16.78M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,846.72
+0.02%
+0.00%
-1.48%
$ 15.36M
$ 9.94K
22
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,377.25
0.00%
0.00%
+0.80%
$ 13.47M
--
23
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.31M
--
24
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
25
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
0.00%
$ 10.65M
$ 550.24
26
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2,049.36
-0.03%
+0.00%
-1.45%
$ 10.31M
--
27
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
28
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.64M
--
29
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.309169
0.00%
-0.11%
-30.69%
$ 9.16M
$ 6.55K
30
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,918.12
-0.10%
+0.01%
-1.17%
$ 8.86M
--
31
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,166.68
-0.13%
+0.00%
+1.22%
$ 8.53M
$ 184.48
32
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
33
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.11
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 7.79M
$ 216.66K
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.70M
--
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,059.47
0.00%
+0.00%
-1.52%
$ 7.52M
$ 9.68K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 6.84M
$ 153.58
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52.69
0.00%
--
0.00%
$ 6.01M
$ 465.91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1.044
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 5.76M
$ 186.41
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.42M
--
42
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.51M
$ 29.97K
43
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0.085179
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 4.42M
$ 18.75
44
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.08M
$ 2.38K
46
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.709135
-0.12%
+0.00%
-0.58%
$ 3.58M
$ 63.11K
47
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.50M
--
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
49
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.767298
+0.04%
+0.01%
-3.87%
$ 3.21M
$ 4.69K
50
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,905.5
-0.23%
+0.00%
-1.10%
$ 3.21M
$ 10.34K

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های بازده‌دار چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های بازده‌دار به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 85 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.19B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های بازده‌دار چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های بازده‌دار که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HWHLP با ثبت تغییر قیمتی 0.06% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های بازده‌دار در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 85 توکن از دسته توکن‌های بازده‌دار را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های بازده‌دار می‌توان به USDY, SUSDAI, SUSDD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های بازده‌دار چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های بازده‌دار در حال حاضر حدود $4.19B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های بازده‌دار، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.