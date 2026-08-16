قیمت امروز FlapVault

قیمت لحظه‌ ای FlapVault (蝴蝶金库) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 蝴蝶金库 به USD برابر با $ 0 برای هر 蝴蝶金库 می‌ باشد.

توکن FlapVault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,123.66 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 536.31M 蝴蝶金库 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 蝴蝶金库 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 蝴蝶金库 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FlapVault (蝴蝶金库)

ارزش بازار $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K سرمایه در گردش 536.31M 536.31M 536.31M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FlapVault برابر است با $ 14.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 蝴蝶金库 برابر است با 536.31M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.34K است.