قیمت امروز Etarn

قیمت لحظه‌ ای Etarn (ETAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETAN به USD برابر با $ 0 برای هر ETAN می‌ باشد.

توکن Etarn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,645 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 196.14M ETAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.119981 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.50% و در هفت روز اخیر به میزان +0.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Etarn (ETAN)

ارزش بازار $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K حجم (24 ساعته) $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 191.93K$ 191.93K $ 191.93K سرمایه در گردش 196.14M 196.14M 196.14M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Etarn برابر است با $ 37.65K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.76K. عرضه در گردش ETAN برابر است با 196.14M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 191.93K است.