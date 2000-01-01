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برترین توکن‌ های تلاش برای کسب درآمد بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تلاش برای کسب درآمد را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Billions
Billions
BILL
$ 0.02125
+0.57%
-1.53%
-14.09%
$ 51.53M
$ 4.86M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0.00087939
-0.12%
+0.01%
+1.94%
$ 44.47M
$ 2.60K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.526858
+0.09%
+0.02%
+5.36%
$ 7.78M
$ 11.15K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004097
+0.10%
+0.35%
-11.61%
$ 5.00M
$ 13.72M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0.04903393
0.00%
--
0.00%
$ 1.00M
$ 32.85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00049886
-0.20%
+0.12%
+48.44%
$ 498.86K
$ 15.53K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00012121
+1.30%
+0.01%
-10.53%
$ 121.16K
$ 465.69
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 7.379E-5
0.00%
-0.60%
+1.61%
$ 73.80K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4.398E-5
0.00%
+8.30%
+3.41%
$ 41.29K
--
10
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0.00019193
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 37.45K
$ 3.76K
11
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3.71305E-7
0.00%
+0.50%
-4.96%
$ 37.13K
--
12
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3.446E-5
+0.09%
+7.20%
+1.38%
$ 33.66K
--
13
Boost
Boost
BOOST
$ 3.207E-5
0.00%
+3.80%
-15.74%
$ 19.84K
--
14
Ignis
Ignis
IGN
$ 0.00027354
+0.27%
-0.10%
+1.15%
$ 17.69K
$ 488.00
15
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1.749E-5
0.00%
-0.30%
-2.73%
$ 17.34K
--
16
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 3.628E-5
0.00%
+9.50%
+26.81%
$ 13.42K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0.13787
-0.09%
+3.08%
-2.47%
--
$ 408.35K

سوالات متداول

توکن‌ های تلاش برای کسب درآمد چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تلاش برای کسب درآمد به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $110.69M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تلاش برای کسب درآمد چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تلاش برای کسب درآمد که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CRTR با ثبت تغییر قیمتی 9.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تلاش برای کسب درآمد در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته تلاش برای کسب درآمد را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تلاش برای کسب درآمد می‌توان به BILL, PRIZE, JMPT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تلاش برای کسب درآمد چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تلاش برای کسب درآمد در حال حاضر حدود $110.69M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تلاش برای کسب درآمد، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.