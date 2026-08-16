قیمت امروز Ember Third Eye

قیمت لحظه‌ ای Ember Third Eye (ETHIRD) در حال حاضر برابر با $ 1.048 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETHIRD به USD برابر با $ 1.048 برای هر ETHIRD می‌ باشد.

توکن Ember Third Eye در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,652,560 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.16M ETHIRD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETHIRD در بازه‌ ای بین $ 1.048 (حداقل) و $ 1.048 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.14 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.029 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETHIRD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 550.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Ember Third Eye (ETHIRD)

ارزش بازار $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M حجم (24 ساعته) $ 550.24$ 550.24 $ 550.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M سرمایه در گردش 10.16M 10.16M 10.16M عرضه کل 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

ارزش بازار فعلی Ember Third Eye برابر است با $ 10.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 550.24. عرضه در گردش ETHIRD برابر است با 10.16M، و عرضه کل آن 10163619.09756 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.65M است.