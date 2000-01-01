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برترین توکن‌ های اکوسیستم Sui بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Sui را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.5
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.64
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,195.77
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
5
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.414
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
6
$ 0.6814
-0.09%
-0.07%
-0.89%
$ 2.74B
$ 623.57K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.25
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
9
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
10
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,087
-0.02%
+0.00%
-3.15%
$ 341.49M
$ 315.61
11
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9978
-0.01%
-0.01%
-0.04%
$ 336.77M
$ 18.06K
12
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,063
-0.02%
+0.00%
-2.65%
$ 283.50M
$ 290.84K
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999131
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.72M
$ 2.04M
14
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.014228
+0.30%
+2.93%
-8.32%
$ 76.00M
$ 5.02M
15
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
16
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
17
S
S
S
$ 0.02246
+0.27%
+1.54%
-5.13%
$ 64.48M
$ 2.97M
18
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02424
-0.82%
+17.66%
-3.95%
$ 58.44M
$ 13.68M
19
Talus
Talus
US
$ 0.01763
-0.80%
+0.40%
-60.82%
$ 38.35M
$ 45.12M
20
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.175
+0.46%
-0.79%
-13.79%
$ 35.84M
$ 546.37K
21
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.17595
+0.94%
+1.54%
-8.02%
$ 33.55M
$ 545.46K
22
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
23
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.999105
+0.01%
0.00%
+0.25%
$ 25.94M
$ 477.70K
24
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.734315
-0.02%
+0.01%
-0.83%
$ 24.06M
$ 22.43K
25
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 62,904
0.00%
--
-2.78%
$ 20.26M
$ 2.74K
26
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02121
+1.68%
+3.73%
+11.50%
$ 20.04M
$ 3.98M
27
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.725413
-0.08%
+0.01%
-0.75%
$ 15.50M
$ 11.55K
28
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998885
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 13.08M
$ 16.85K
29
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01836
-0.59%
+4.37%
-5.40%
$ 12.34M
$ 3.19M
30
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
0.00%
$ 10.65M
$ 550.24
31
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06891
+0.58%
-0.66%
+1.68%
$ 8.98M
$ 1.36M
32
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.605834
-0.01%
+0.01%
-2.51%
$ 6.03M
$ 526.75
33
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.69801
-0.07%
+0.00%
-1.02%
$ 5.79M
$ 734.51
34
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007016
+0.13%
+0.01%
-9.52%
$ 5.73M
$ 7.81M
35
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3552
+0.17%
+1.25%
-4.28%
$ 4.81M
$ 158.76K
36
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.06
-0.02%
+0.01%
+0.71%
$ 4.75M
$ 8.08K
37
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034413
+0.02%
-0.01%
-2.47%
$ 4.61M
$ 20.23K
38
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.0077
-0.60%
+0.45%
-8.46%
$ 3.81M
$ 7.02M
39
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003761
0.00%
+1.84%
+3.52%
$ 3.76M
$ 213.18K
40
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.04988307
+0.23%
-0.00%
-1.26%
$ 3.69M
$ 599.40
41
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.709135
-0.12%
+0.00%
-0.58%
$ 3.58M
$ 63.11K
42
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01076
+0.28%
+0.47%
-9.73%
$ 3.22M
$ 6.42M
43
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0.69688
0.00%
+0.01%
-0.51%
$ 2.24M
$ 1.60
44
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.727481
-0.07%
+0.01%
-0.99%
$ 2.16M
$ 174.71K
45
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
46
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0.00555703
-0.14%
0.00%
-10.55%
$ 1.60M
$ 1.80K
47
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.035
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 1.29M
$ 35.80
48
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.000111
+0.72%
-5.35%
-10.74%
$ 1.11M
$ 496.44M
49
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.876E-9
+0.11%
+3.00%
-6.15%
$ 789.26K
--
50
Attention
Attention
ATTN
$ 0.0007526
0.00%
--
0.00%
$ 752.60K
$ 1.37

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Sui چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Sui به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 105 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $365.78B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Sui چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Sui که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WAL با ثبت تغییر قیمتی 17.66% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Sui در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 105 توکن از دسته اکوسیستم Sui را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Sui می‌توان به ETH, USDC, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Sui چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Sui در حال حاضر حدود $365.78B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Sui، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.