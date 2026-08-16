قیمت امروز DisclaimerCoin

قیمت لحظه‌ ای DisclaimerCoin (DONT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DONT به USD برابر با $ 0 برای هر DONT می‌ باشد.

توکن DisclaimerCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 244,261 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 149.11B DONT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DONT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DONT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -17.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DisclaimerCoin (DONT)

ارزش بازار $ 244.26K$ 244.26K $ 244.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 653.02K$ 653.02K $ 653.02K سرمایه در گردش 149.11B 149.11B 149.11B عرضه کل 398,634,549,460.5086 398,634,549,460.5086 398,634,549,460.5086

ارزش بازار فعلی DisclaimerCoin برابر است با $ 244.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DONT برابر است با 149.11B، و عرضه کل آن 398634549460.5086 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 653.02K است.