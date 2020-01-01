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برترین توکن‌ های ربات‌های معامله‌گر بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ربات‌های معامله‌گر را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01175032
-0.09%
+0.06%
+14.58%
$ 2.88M
$ 8.02K
2
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00119868
+8.25%
-0.27%
+51.97%
$ 1.20M
$ 145.51K
3
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00108616
-0.49%
-0.00%
-6.94%
$ 1.09M
$ 1.31K
4
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00105681
-0.13%
+0.01%
+0.60%
$ 1.06M
$ 92.17K
5
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.01017353
-0.17%
+0.00%
-6.76%
$ 966.49K
$ 125.64
6
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.212251
0.00%
-0.00%
-4.84%
$ 894.36K
$ 153.48K
7
Surge
Surge
SURGE
$ 0.03122133
-0.17%
+0.07%
+10.97%
$ 780.53K
$ 4.84K
8
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00816022
-0.26%
+0.04%
+5.83%
$ 669.53K
$ 56.96K
9
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00452208
-0.18%
+0.01%
+1.30%
$ 645.84K
$ 71.01
10
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00039815
-0.27%
+0.06%
+0.48%
$ 398.15K
$ 10.51K
11
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.0024461
+0.38%
-0.01%
+2.71%
$ 357.66K
$ 15.73K
12
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.000333
-6.87%
+0.33%
+30.67%
$ 333.00K
$ 2.69K
13
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
14
okbet
okbet
OK
$ 6.035E-5
+0.12%
-2.50%
-3.84%
$ 60.37K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00058967
0.00%
--
-1.33%
$ 58.97K
$ 8.98
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
0.00%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.49707E-7
0.00%
-1.00%
-10.81%
$ 14.97K
--
18
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.879E-5
0.00%
-1.30%
-1.31%
$ 13.15K
--
19
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 12.99K
--
20
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.655E-5
0.00%
-13.90%
-18.32%
$ 10.89K
--
21
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.042188
0.00%
-0.80%
-2.21%
--
$ 150.78M
22
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6397
+0.25%
-0.08%
-1.45%
--
$ 100.71K
23
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.00018515
+0.40%
-0.26%
-0.65%
--
$ 2.08B
24
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005015
+0.10%
+0.12%
-7.09%
--
$ 196.58M

سوالات متداول

توکن‌ های ربات‌های معامله‌گر چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ربات‌های معامله‌گر به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.68M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ربات‌های معامله‌گر چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ربات‌های معامله‌گر که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BMIND با ثبت تغییر قیمتی 0.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ربات‌های معامله‌گر در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته ربات‌های معامله‌گر را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ربات‌های معامله‌گر می‌توان به ALTT, PCULE, CRONUS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ربات‌های معامله‌گر چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ربات‌های معامله‌گر در حال حاضر حدود $11.68M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ربات‌های معامله‌گر، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.