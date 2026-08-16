قیمت امروز uTrade

قیمت لحظه‌ ای uTrade (UTT) در حال حاضر برابر با $ 0.212266 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UTT به USD برابر با $ 0.212266 برای هر UTT می‌ باشد.

توکن uTrade در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 894,366 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.21M UTT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UTT در بازه‌ ای بین $ 0.206985 (حداقل) و $ 0.221208 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,811.94 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.12733 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UTT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -5.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153.29K رسیده است.

اطلاعات بازار uTrade (UTT)

ارزش بازار $ 894.37K$ 894.37K $ 894.37K حجم (24 ساعته) $ 153.29K$ 153.29K $ 153.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M سرمایه در گردش 4.21M 4.21M 4.21M عرضه کل 49,300,087.762232 49,300,087.762232 49,300,087.762232

ارزش بازار فعلی uTrade برابر است با $ 894.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153.29K. عرضه در گردش UTT برابر است با 4.21M، و عرضه کل آن 49300087.762232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.47M است.