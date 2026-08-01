قیمت امروز Arqen

قیمت لحظه‌ ای Arqen (ARQ) در حال حاضر برابر با $ 0.00817664 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARQ به USD برابر با $ 0.00817664 برای هر ARQ می‌ باشد.

توکن Arqen در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 670,485 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 82.00M ARQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARQ در بازه‌ ای بین $ 0.00776811 (حداقل) و $ 0.00848635 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01398605 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00540181 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +6.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.90K رسیده است.

اطلاعات بازار Arqen (ARQ)

ارزش بازار $ 670.49K$ 670.49K $ 670.49K حجم (24 ساعته) $ 56.90K$ 56.90K $ 56.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 817.66K$ 817.66K $ 817.66K سرمایه در گردش 82.00M 82.00M 82.00M عرضه کل 99,999,995.117968 99,999,995.117968 99,999,995.117968

ارزش بازار فعلی Arqen برابر است با $ 670.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.90K. عرضه در گردش ARQ برابر است با 82.00M، و عرضه کل آن 99999995.117968 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 817.66K است.