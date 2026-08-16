قیمت امروز Hyperbot

قیمت لحظه‌ ای Hyperbot (BOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOT به USD برابر با $ 0 برای هر BOT می‌ باشد.

توکن Hyperbot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,890.74 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 125.83M BOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.200502 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -18.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperbot (BOT)

ارزش بازار $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K سرمایه در گردش 125.83M 125.83M 125.83M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hyperbot برابر است با $ 10.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOT برابر است با 125.83M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.55K است.