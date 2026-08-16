قیمت امروز Vtrading

قیمت لحظه‌ ای Vtrading (VTRADING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 30.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VTRADING به USD برابر با $ 0 برای هر VTRADING می‌ باشد.

توکن Vtrading در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 350,028 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B VTRADING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VTRADING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.075753 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VTRADING طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Vtrading (VTRADING)

ارزش بازار $ 350.03K$ 350.03K $ 350.03K حجم (24 ساعته) $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 350.03K$ 350.03K $ 350.03K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vtrading برابر است با $ 350.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.78K. عرضه در گردش VTRADING برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 350.03K است.