قیمت لحظه‌ ای DeVoid امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DVD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DVD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DVD

اطلاعات قیمت DVD

وب‌سایت رسمی DVD

توکنومیکس DVD

پیش‌بینی قیمت DVD

لوگو DeVoid

قیمت DeVoid (DVD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DVD به USD:

$0.00015162
$0.00015162
+2.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای DeVoid (DVD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:42:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DeVoid (DVD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122

$ 0
$ 0

+0.01%

+2.67%

+7.10%

+7.10%

قیمت لحظه‌ ای DeVoid (DVD) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DVD در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DVD برابر با $ 0.00113122 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DVD در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +2.67% و در 7 روز گذشته +7.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DeVoid (DVD)

$ 75.80K
$ 75.80K

--
--

$ 151.61K
$ 151.61K

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DeVoid برابر است با $ 75.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DVD برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 151.61K است.

تاریخچه قیمت DeVoid (DVD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DeVoid به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DeVoid به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DeVoid به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DeVoid به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.67%
30 روز$ 0-26.21%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

DeVoidDVD چیست

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DeVoid (DVD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DeVoid (USD)

ارزش DeVoid (DVD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DeVoid (DVD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DeVoid را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DeVoid را بررسی کنید!

DVD به ارزهای محلی

توکنومیکس DeVoid (DVD)

درک، توکنومیکس DeVoid (DVD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DVD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeVoid (DVD)

امروز DeVoid (DVD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DVD به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DVD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DVD نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DeVoid چقدر است؟
ارزش بازار DVD برابر است با $ 75.80K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DVD چقدر است؟
عرضه در گردش DVD برابر است با 500.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DVD چقدر بوده است؟
DVD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00113122 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DVD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DVD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات DVD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DVD برابر است با -- USD.
آیا DVD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DVD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DVD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:42:20 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,862.12

$4,089.49

$0.05573

$199.84

$4.1555

$4,089.49

$113,862.12

$199.84

$2.6356

$1,127.71

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001118

$0.0000000000000001299

$0.1721

$0.04530

$0.0000000000196

$0.01851

