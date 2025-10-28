DeVoidDVD چیست

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs). Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7. Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone. DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

توکنومیکس DeVoid (DVD)

درک، توکنومیکس DeVoid (DVD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DVD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeVoid (DVD) امروز DeVoid (DVD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DVD به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DVD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DVD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DeVoid چقدر است؟ ارزش بازار DVD برابر است با $ 75.80K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DVD چقدر است؟ عرضه در گردش DVD برابر است با 500.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DVD چقدر بوده است؟ DVD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00113122 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DVD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DVD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DVD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DVD برابر است با -- USD . آیا DVD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DVD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DVD مراجعه کنید.

