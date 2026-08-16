قیمت امروز Milk Money

قیمت لحظه‌ ای Milk Money (MM) در حال حاضر برابر با $ 0.00105774 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MM به USD برابر با $ 0.00105774 برای هر MM می‌ باشد.

توکن Milk Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,057,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M MM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MM در بازه‌ ای بین $ 0.00103883 (حداقل) و $ 0.00108706 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0019144 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +1.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 85.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Milk Money (MM)

ارزش بازار $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M حجم (24 ساعته) $ 85.69K$ 85.69K $ 85.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,955,651.095915 999,955,651.095915 999,955,651.095915

ارزش بازار فعلی Milk Money برابر است با $ 1.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.69K. عرضه در گردش MM برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999955651.095915 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.06M است.