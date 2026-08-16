قیمت امروز Flipr

قیمت لحظه‌ ای Flipr (FLIPR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLIPR به USD برابر با $ 0 برای هر FLIPR می‌ باشد.

توکن Flipr در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,147.03 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 699.62M FLIPR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLIPR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02803878 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLIPR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Flipr (FLIPR)

ارزش بازار $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K سرمایه در گردش 699.62M 699.62M 699.62M عرضه کل 999,619,983.938598 999,619,983.938598 999,619,983.938598

ارزش بازار فعلی Flipr برابر است با $ 13.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLIPR برابر است با 699.62M، و عرضه کل آن 999619983.938598 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.78K است.