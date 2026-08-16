قیمت امروز White Claw

قیمت لحظه‌ ای White Claw (WCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCLAW به USD برابر با $ 0 برای هر WCLAW می‌ باشد.

توکن White Claw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 162,921 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 781.96M WCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.27 رسیده است.

اطلاعات بازار White Claw (WCLAW)

ارزش بازار $ 162.92K$ 162.92K $ 162.92K حجم (24 ساعته) $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 208.31K$ 208.31K $ 208.31K سرمایه در گردش 781.96M 781.96M 781.96M عرضه کل 999,830,635.140409 999,830,635.140409 999,830,635.140409

ارزش بازار فعلی White Claw برابر است با $ 162.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.27. عرضه در گردش WCLAW برابر است با 781.96M، و عرضه کل آن 999830635.140409 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 208.31K است.