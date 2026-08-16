قیمت امروز Hyper Bull

قیمت لحظه‌ ای Hyper Bull (HBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HBULL به USD برابر با $ 0 برای هر HBULL می‌ باشد.

توکن Hyper Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 718,575 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00565015 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HBULL طی یک ساعت گذشته به میزان +3.29% و در هفت روز اخیر به میزان +22.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 262.46K رسیده است.

اطلاعات بازار Hyper Bull (HBULL)

ارزش بازار $ 718.58K$ 718.58K $ 718.58K حجم (24 ساعته) $ 262.46K$ 262.46K $ 262.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 718.58K$ 718.58K $ 718.58K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hyper Bull برابر است با $ 718.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 262.46K. عرضه در گردش HBULL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 718.58K است.