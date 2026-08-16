قیمت امروز penguinxbt

قیمت لحظه‌ ای penguinxbt (PENGXBT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PENGXBT به USD برابر با $ 0 برای هر PENGXBT می‌ باشد.

توکن penguinxbt در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,905 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.81M PENGXBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PENGXBT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PENGXBT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +60.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار penguinxbt (PENGXBT)

ارزش بازار $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.34K$ 94.34K $ 94.34K سرمایه در گردش 899.81M 899.81M 899.81M عرضه کل 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

ارزش بازار فعلی penguinxbt برابر است با $ 84.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PENGXBT برابر است با 899.81M، و عرضه کل آن 999814212.352791 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.34K است.