قیمت امروز ScrollPay AI

قیمت لحظه‌ ای ScrollPay AI (SCROLL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCROLL به USD برابر با $ 0 برای هر SCROLL می‌ باشد.

توکن ScrollPay AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,903 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M SCROLL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCROLL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCROLL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -29.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ScrollPay AI (SCROLL)

ارزش بازار $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

ارزش بازار فعلی ScrollPay AI برابر است با $ 57.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCROLL برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999989045.506603 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.90K است.