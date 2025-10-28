DLMMDLMM چیست

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

توکنومیکس DLMM (DLMM)

درک، توکنومیکس DLMM (DLMM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DLMM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DLMM (DLMM) امروز DLMM (DLMM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DLMM به واحد USD برابر است با 0.00108785 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DLMM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00108785 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DLMM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DLMM چقدر است؟ ارزش بازار DLMM برابر است با $ 844.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DLMM چقدر است؟ عرضه در گردش DLMM برابر است با 776.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DLMM چقدر بوده است؟ DLMM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00177886 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DLMM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DLMM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DLMM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DLMM برابر است با -- USD . آیا DLMM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DLMM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DLMM مراجعه کنید.

