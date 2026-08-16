قیمت امروز MaryJaneCoin

قیمت لحظه‌ ای MaryJaneCoin (MARYJ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARYJ به USD برابر با $ 0 برای هر MARYJ می‌ باشد.

توکن MaryJaneCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M MARYJ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARYJ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARYJ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MaryJaneCoin (MARYJ)

ارزش بازار $ 81.07K$ 81.07K $ 81.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.07K$ 81.07K $ 81.07K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,515.609124 999,999,515.609124 999,999,515.609124

ارزش بازار فعلی MaryJaneCoin برابر است با $ 81.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARYJ برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999515.609124 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.07K است.