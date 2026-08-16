قیمت امروز Crecoin

قیمت لحظه‌ ای Crecoin ($CREC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $CREC به USD برابر با $ 0 برای هر $CREC می‌ باشد.

توکن Crecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 739,672 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.88B $CREC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $CREC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00849716 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $CREC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.42 رسیده است.

اطلاعات بازار Crecoin ($CREC)

ارزش بازار $ 739.67K$ 739.67K $ 739.67K حجم (24 ساعته) $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M سرمایه در گردش 1.88B 1.88B 1.88B عرضه کل 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

ارزش بازار فعلی Crecoin برابر است با $ 739.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.42. عرضه در گردش $CREC برابر است با 1.88B، و عرضه کل آن 9999999897.257 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.93M است.