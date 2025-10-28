قیمت SolControl (SCTRL)
+11.24%
+0.45%
+20.98%
+20.98%
قیمت لحظه ای SolControl (SCTRL) برابر است با $0.00047459. در 24 ساعت گذشته، SCTRL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00041567 تا حداکثر $ 0.00047715 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SCTRL برابر با $ 0.00296632 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00016882 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SCTRL در یک ساعت گذشته +11.24%، در 24 ساعت گذشته +0.45% و در 7 روز گذشته +20.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی SolControl برابر است با $ 481.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCTRL برابر است با 1.01B، و عرضه کل آن 1011714374.29149 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 481.96K است.
امروز، تغییر قیمت SolControl به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SolControl به USD به میزان $ -0.0001577218 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SolControl به USD به میزان $ -0.0002768053 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SolControl به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+0.45%
|30 روز
|$ -0.0001577218
|-33.23%
|60 روز
|$ -0.0002768053
|-58.32%
|90 روز
|$ 0
|--
The Biggest Reward Project on Solana
Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout
SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.
The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.
TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
