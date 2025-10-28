SolControlSCTRL چیست

The Biggest Reward Project on Solana Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success. The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements. TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

ارزش SolControl (SCTRL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SolControl (SCTRL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SolControl را بررسی کنید.

توکنومیکس SolControl (SCTRL)

درک، توکنومیکس SolControl (SCTRL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCTRL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SolControl (SCTRL) امروز SolControl (SCTRL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCTRL به واحد USD برابر است با 0.00047459 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCTRL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00047459 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCTRL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SolControl چقدر است؟ ارزش بازار SCTRL برابر است با $ 481.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCTRL چقدر است؟ عرضه در گردش SCTRL برابر است با 1.01B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCTRL چقدر بوده است؟ SCTRL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00296632 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCTRL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCTRL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00016882 USD رسید. حجم معاملات SCTRL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCTRL برابر است با -- USD . آیا SCTRL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCTRL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCTRL مراجعه کنید.

