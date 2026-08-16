قیمت امروز Polymarket PreStocks

قیمت لحظه‌ ای Polymarket PreStocks (POLYMARKET) در حال حاضر برابر با $ 144.13 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLYMARKET به USD برابر با $ 144.13 برای هر POLYMARKET می‌ باشد.

توکن Polymarket PreStocks در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 694,566 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.82K POLYMARKET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLYMARKET در بازه‌ ای بین $ 142.25 (حداقل) و $ 148.96 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 193.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 102.16 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLYMARKET طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +3.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.93K رسیده است.

اطلاعات بازار Polymarket PreStocks (POLYMARKET)

ارزش بازار $ 694.57K$ 694.57K $ 694.57K حجم (24 ساعته) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 694.57K$ 694.57K $ 694.57K سرمایه در گردش 4.82K 4.82K 4.82K عرضه کل 4,818.966884664 4,818.966884664 4,818.966884664

ارزش بازار فعلی Polymarket PreStocks برابر است با $ 694.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.93K. عرضه در گردش POLYMARKET برابر است با 4.82K، و عرضه کل آن 4818.966884664 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 694.57K است.