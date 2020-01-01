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برترین توکن‌ های اکوسیستم شبکه Sei بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم شبکه Sei را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00094
0,00%
+0,01%
+0,03%
$ 74,87B
$ 30,16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 182,02
-0,02%
+0,29%
-2,68%
$ 7,36B
$ 1,24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,539
-0,21%
+6,23%
+16,58%
$ 6,28B
$ 93,42K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998889
0,00%
0,00%
-0,03%
$ 4,06B
$ 53,25M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 894,00K
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62 998
+0,02%
+0,01%
-3,06%
$ 409,78M
$ 6,73K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0,04003
+0,07%
-0,52%
-3,05%
$ 289,07M
$ 1,53M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1,0
0,00%
+0,00%
+0,29%
$ 114,30M
$ 68,01K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99975
0,00%
0,00%
-0,03%
$ 113,38M
$ 1,50M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0,05889
-0,05%
+3,82%
-12,78%
$ 87,78M
$ 1,01M
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62 936
+0,16%
+0,01%
-2,74%
$ 61,96M
$ 71,86
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 58,05M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62 482
0,00%
--
0,00%
$ 50,03M
$ 127,66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1,21
0,00%
0,00%
0,00%
$ 34,59M
$ 63,02K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,287753
-0,19%
+0,02%
-9,45%
$ 15,52M
$ 65,88K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0,11608
-0,02%
+0,17%
-6,52%
$ 14,99M
$ 537,61K
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 881,32
+0,05%
+0,00%
-1,00%
$ 13,81M
$ 126,92K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0,03983255
-0,01%
-0,00%
-3,32%
$ 10,97M
$ 216,73K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61 009
0,00%
--
0,00%
$ 1,02M
$ 47,24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0,000001428
+0,35%
+0,14%
-4,84%
$ 377,14K
$ 16,93B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1,009
0,00%
+0,00%
+0,40%
$ 355,31K
$ 3,13
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0,00214838
0,00%
-0,03%
+1,59%
$ 316,21K
$ 8,89K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0,00064614
+1,94%
-0,02%
-7,21%
$ 235,42K
$ 4,27K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0,00010371
+0,59%
-0,00%
-2,71%
$ 103,71K
$ 1,43K
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0,02198506
-0,01%
-0,00%
-5,69%
$ 97,96K
$ 4,44
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3,9E-6
0,00%
-0,10%
-2,26%
$ 43,00K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0,0001371
+0,45%
-0,00%
+21,50%
$ 19,18K
$ 2,74
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1,422E-5
0,00%
+0,70%
0,00%
$ 13,28K
--
29
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 2,9813E-8
0,00%
-3,40%
-3,36%
$ 12,54K
--
30
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3,212E-5
0,00%
-0,20%
-0,22%
$ 12,54K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4,788E-5
0,00%
-14,70%
0,00%
$ 10,90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0,00785
0,00%
+0,13%
-2,73%
--
$ 749,04K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1,9471
+0,32%
+1,14%
+8,10%
--
$ 157,88K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم شبکه Sei چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم شبکه Sei به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 33 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $95.98B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم شبکه Sei چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم شبکه Sei که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم شبکه Sei در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 33 توکن از دسته اکوسیستم شبکه Sei را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم شبکه Sei می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم شبکه Sei چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم شبکه Sei در حال حاضر حدود $95.98B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم شبکه Sei، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.